Decreto Aiuti quater: Salvini, Lega passa dalle parole ai fatti

23 luglio 2021

- La Lega "passa dalle parole ai fatti. I primi provvedimenti per aiutare concretamente lavoratori, imprese e famiglie. Libertà di pagare in contanti fino a 5 mila euro. Premi ai dipendenti fino a 3 mila euro esentasse. Scuola: chiuso il rinnovo del contratto atteso da anni per insegnanti e personale. Autotrasporti: bonus solo per le imprese italiane. Pensioni: aumento medio del 7,3 per cento per tutti, per far fronte all’inflazione. Rinnovato lo sconto benzina fino alla fine dell’anno". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, vicepremier e ministro della Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)