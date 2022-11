Campidoglio: da Giunta ok a variazione al bilancio, più risorse per affrontare crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato nella seduta di ieri una variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024 e al Dup 2022-2024. A causa del protrarsi della situazione di grande instabilità internazionale causata dalla guerra in Ucraina, Roma Capitale si è trovata a far fronte alla sfida posta dal grave aumento dei costi energetici. La delibera approvata dalla Giunta prevede la copertura dei maggiori costi energetici, quantificati in circa 60 milioni di euro, senza tagliare i servizi per i cittadini, attraverso un ampio e innovativo lavoro di recupero e rimodulazione delle necessità finanziarie delle varie strutture capitoline. Sono poi utilizzati i risparmi ottenuti attraverso la rinegoziazione con Cassa depositi e prestiti di alcuni prestiti in ammortamento che permette di liberare risorse, per l'anno in corso, per circa 16 milioni di euro. Oltre alla copertura dei costi derivanti dall'emergenza energetica, la variazione, utilizzando risorse nazionali, stanzia a bilancio fondi per alcune opere di grande rilevanza strategica: tra questi, il tracciato fondamentale della Metro C (76 milioni di euro), nuovi sistemi di drenaggio per le acque (1,6 milioni) e nuovi interventi di riforestazione (1,8 milioni di euro). (segue) (Com)