Campidoglio: da Giunta ok a variazione al bilancio, più risorse per affrontare crisi energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur nell'eccezionalità della situazione in cui ci troviamo e in attesa di ulteriori e urgenti interventi dal governo nazionale che sostengano l'impegno delle amministrazioni, con questa variazione di bilancio Roma Capitale stanzia risorse per far fronte alle emergenze più pressanti derivanti dalla crisi energetica, senza tagliare servizi ed evitando di pesare sui cittadini e soprattutto su quelli più deboli. Allo stesso tempo, l'innovativo lavoro di rimodulazione della spesa compiuto con questa variazione, in stretta collaborazione con le strutture Capitoline, contribuisce al rafforzamento della nostra impostazione strategica delle politiche di bilancio, dando ulteriore impulso al nostro lavoro per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Desidero ringraziare gli assessori, la Ragioneria, i Dipartimenti e tutti gli uffici per il lavoro condiviso di queste ultime settimane, che dimostra una volta di più come la macchina di Roma Capitale sia ripartita ormai a pieno regime", ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Bilancio Silvia Scozzese. (Com)