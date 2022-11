Edilizia: Simiani (Pd) su superbonus, governo alimenta caos e penalizza ceti deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sul superbonus il governo Meloni, "invece di dare certezze per garantire gli investimenti di famiglie ed imprese, sta alimentando il caos". E' quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera, sulle indiscrezioni relative alla norma prevista dal decreto Aiuti quater. "Il centrodestra - aggiunge il parlamentare in una nota - vuole cambiare le regole in maniera unilaterale, creando problemi a chi aveva programmato i lavori e penalizzando esclusivamente le fasce meno abbienti e i condomini a cui verranno ridotti i benefici dal 110 al 90 per cento. Assolutamente bizzarra e confusionaria è poi la sostituzione dell'Isee, che è già un indicatore familiare, con una nuova modalità di assegnazione degli incentivi. La misura va sicuramente migliorata, ma non stravolta senza un confronto costruttivo con le imprese: è stata infatti un volano di crescita economica e occupazionale e uno strumento per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Il Partito democratico - conclude Simiani - presenterà una proposta di riforma organica dei bonus edilizi, proseguendo il lavoro già intrapreso nella scorsa legislatura dalla presidente della commissione Attività produttive, Martina Nardi". (Com)