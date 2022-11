Superbonus: Torto (M5s), cessione credito è possibilità, non va calpestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella foga di mantenersi nel solco dell'ortodossia draghiana, il ministro Giorgetti sembra aver smarrito la capacità di messa a fuoco dettata dal buonsenso. Per giustificare l'inaccettabile taglio dell'aliquota del superbonus in corso d'opera, ledendo ogni minima aspettativa e pianificazione di famiglie e imprese, il ministro dell'economia oggi ci ha detto tra l'altro che la cessione dei crediti d'imposta non è un diritto ma una possibilità, perché non siamo di fronte a una moneta. Beh, ma il punto è proprio quello della 'possibilità', riconosciuta anche da norme molto risalenti nel tempo, di cedere i crediti d'imposta. E questa possibilità, benefica per il sistema economico, è stata e viene ancora calpestata da chi, come il governo, non si attiva per salvaguardarla, facendo tutto il possibile, anche interloquendo con società controllate o partecipate dallo Stato, per trovare soluzioni che sblocchino la cessione dei crediti, restituendo al meccanismo della circolazione tutte le sue potenzialità. Perché, parliamoci chiaro, fino a prova contraria sono vigenti norme, da ultimo quelle del decreto Rilancio del 2020, che continuano a prevedere la possibilità di cessione. E se non vogliono ascoltare il M5s, che ha avuto il merito di introdurre questa soluzione innovativa nel sistema economico, il presidente Meloni e il ministro Giorgetti ascoltino gli allarmi che davanti al loro atteggiamento sono piovuti da Ance, Abi, Cna, Oice, ordini professionali e chi più ne ha più ne metta". Lo afferma in una nota Daniela Torto, capogruppo M5s in commissione Bilancio della Camera.(Com)