Milano: Granelli, doverosa targa del Comune per ricordare Luca Massari

- "Luca Massari è stato ucciso qui da una violenza efferata da parte di persone che non hanno esitato a picchiarlo fino alla morte, e questo è grave. È grave perché la violenza fa male, è sempre sbagliata, soprattutto in questi casi, quando va a colpire una persona che lavorava per la nostra città, per un servizio pubblico così importante come quello dei taxi". Lo ha detto l'assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli, a margine della cerimonia per la targa in memoria del tassista Luca Massari, morto a seguito di un brutale pestaggio per futili motivi nell'ottobre del 2010, mentre stava svolgendo il proprio lavoro. "È stato doveroso da parte del Comune, del Municipio, del Comitato dei colleghi poter permettere la realizzazione di questa targa, che ricorderà sempre il sacrificio di Luca e aiuta a dare un segnale a tutti, giovani e adulti, a non dimenticare che la violenza fa sempre male, e che dobbiamo allontanarla dalla nostra città - ha poi concluso Granelli - questo è il messaggio che Luca ci aiuta a portare, per creare una convivenza migliore". (Rem)