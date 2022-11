Scuola: Frassinetti, contratto personale è risultato storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi complimento con il ministro all'Istruzione Valditara per il contratto per il personale scolastico sottoscritto oggi in Aran. Questo è uno storico accordo che segna una netta discontinuità con il passato. Il contratto interessa un milione e 200mila addetti al personale scolastico che otterranno, già nel cedolino di dicembre, gli importi relativi agli arretrati per una voce media di 2mila euro che andranno ad aggiungersi allo stipendio ed alla tredicesima. Sono particolarmente soddisfatta per lo sviluppo del rapporto tra governo e sindacati che dimostra l'attenzione per i lavoratori". Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario all'Istruzione. (Com)