Asean: connettività, cooperazione sia incentrata su inclusione e sostenibilità

- La cooperazione dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per la connettività deve essere improntata a promuovere le persone, lo sviluppo sostenibile, l’integrazione regionale, la resilienza climatica, la trasformazione digitale e la transizione energetica. Lo afferma la dichiarazione sull’agenda per la connettività post 2025 adottata oggi dai leader dell’organizzazione, riuniti nel 40mo vertice, tenutosi a Phnom Penh, in Cambogia, presidente di turno. Il documento insiste sulla necessità di un “approccio comunitario, pragmatico, partecipativo, inclusivo, reattivo, coerente e coordinato”, sul coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese, nonché sul rafforzamento dell’impegno col settore privato, internazionale e regionale, e con le organizzazioni. (Fim)