Francia- Regno Unito: ministri Esteri, necessario affrontare questione “immigrazione illegale”

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, e l’omologa francese, Catherine Colonna, hanno concordato la necessità di affrontare congiuntamente il problema “dell’immigrazione illegale” nel Canale della Manica. I due capi delle diplomazie si sono visti oggi a Parigi per discutere di vari temi, oltre l’immigrazione, fra cui energia e cambiamento climatico. Nel riaffermare "la partnership duratura ed essenziale tra Francia e Regno Unito", si legge in un comunicato del dicastero di Londra, i due ministri hanno sottolineato l'urgenza di affrontare tutte le forme di migrazione illegale, compresi gli attraversamenti di piccole imbarcazioni, e di affrontarne le cause, riaggiornandosi in un prossimo incontro a Calais. Colonna e Cleverly hanno dichiarato che sosterranno gli sforzi internazionali sotto le presidenze della Conferenza dell’Onu sul clima di Egitto ed Emirati Arabi Uniti, oltre a integrare e rafforzare le ambizioni a livello climatico attraverso più ampi processi multilaterali, garantire l'approvvigionamento energetico e accelerare la transizione verso l'energia pulita, in particolare sostenendo lo sviluppo dell'energia eolica offshore. (segue) (Rel)