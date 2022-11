Francia- Regno Unito: ministri Esteri, necessario affrontare questione “immigrazione illegale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri hanno anche confermato il sostegno di Regno Unito e Francia nei confronti dell'Ucraina e si sono impegnati a rafforzare la cooperazione a sostegno di un Indo-Pacifico libero e aperto e a coordinare le risposte alle sfide sistemiche poste da una Cina sempre più assertiva, pur rimanendo pronti a lavorare con Pechino su sfide globali come il cambiamento climatico. Infine, per quanto riguarda l'Iran, i due ministri hanno condannato la violenta repressione da parte di Teheran delle legittime proteste pacifiche e il sostegno alla guerra illegale della Russia in Ucraina, anche attraverso la dotazione di droni utilizzati per prendere di mira indiscriminatamente i civili e le infrastrutture civili. (Rel)