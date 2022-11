Cultura: Carnevale Maiori 2023, presentati i bozzetti dei cinque carri allegorici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I protagonisti in rappresentanza dei gruppi di appartenenza (Andrea Marciano dell’Associazione Rio; Alessio Moscariello dell’Associazione A.D.S.; Francesco Scannapieco dell’Associazione “Gli Invisibili”; Luigi Dell’Isola, dell’Associazione “I Monelli”; Mario Buonocore dell’Associazione Diapason “I Nuovi Pazzi”) hanno disvelato le opere che prenderanno corpo di qui a qualche mese scoprendo i bozzetti posti al centro della sala. L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo, ha rappresentato una sorta di lancio dell’evento in programma a febbraio e che, grazie all’edizione dello scorso maggio posticipata per effetto della pandemia, ha avuto un forte ritorno di immagine soprattutto tra i turisti presenti in Costiera. "L’edizione sperimentale di maggio ci ha suggerito di pensare a una finestra estiva del Carnevale - ha aggiunto il sindaco di Maiori, Antonio capone - E stiamo lavorando per una ripetizione anche per il 2023. L’idea è quella di dar vita a un Maggio Maiorese perché vogliamo far conoscere queste opere ai turisti che arrivano in Costiera. E questo forte del riscontro dello scorso anno. E’ un’edizione che si può replicare coinvolgendo anche gli altri carnevali d’Italia. I maestri cartapestai stanno portando avanti da generazioni questa tradizione coinvolgendo anche i bambini delle scuole. Perché portare avanti le nostre tradizioni è importante anche per assicurare il futuro a questa manifestazione che tra due anni spegnerà le cinquanta candeline. Anche l’evento di presentazione in largo anticipo è frutto di un'organizzazione intelligente e dell’innalzamento della qualità che il carnevale sta avendo in questi ultimi anni". (Ren)