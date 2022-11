Egitto-Usa: Biden giunto a Sharm el Sheikh, atteso incontro con omologo Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è giunto all'aeroporto di Sharm el Sheikh, in Egitto, dove nelle prossime ore incontrerà il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi. Biden e Al Sisi terranno quest’oggi un incontro bilaterale a margine della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheikh, in Egitto, secondo quanto ha confermato ad “Agenzia Nova” il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi. L’inquilino della Casa Bianca resterà nella località egiziana sulle coste del Mar Rosso alcune ore prima di dirigersi in Cambogia. I due leader discuteranno “di cooperazione economica, di sicurezza alimentare, della questione israelo-palestinese, dei diritti umani e della sicurezza idrica egiziana”. Biden raggiungerà a Sharm el Sheikh la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, e il segretario di Stato, Anthony Blinken, giunti ieri nel Paese delle piramidi. Secondo “Politico”, nell’incontro con Al Sisi il presidente “farà pressioni sulle questioni dei diritti umani” e in particolare sulla questione dell’attivista Alaa Abd el Fattah. (Cae)