Cambogia-Laos: primi ministri fanno il punto sulla cooperazione bilaterale

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha incontrato l’omologo del Laos, Phankham Viphavanh, a margine del vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e dei vertici collegati in corso a Phnom Penh. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. I due leader, si legge nella nota, hanno discusso della cooperazione bilaterale, in particolare del lavoro della commissione congiunta sul confine. Inoltre, hanno scambiato opinioni sulla crisi in Myanmar e su altre questioni regionali e internazionali di comune preoccupazione.(Fim)