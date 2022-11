Lombardia 2023: M5S, corteggiamento a Moratti di parte del Pd è imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’idea di alcuni dirigenti e rappresentanti del Partito Democratico, tra cui il capogruppo in Regione Lombardia, di sedersi al tavolo con Letizia Moratti rappresenta un insulto a tutti quei Lombardi, che chiedono a gran voce una svolta progressista in Lombardia". Lo affermano in una nota congiunta Dario Violi (Coordinatore del Movimento 5 stelle in Lombardia) e Nicola Di Marco (Capogruppo del M5S Lombardia). "La nostra richiesta pubblica, sostenuta anche da Giuseppe Conte, agli aderenti dei tavoli tematici di primavera di riaprire un dialogo, ma ripartendo dalla costruzione di una visione comune e un programma trova oggi come risposta, dopo la prematura richiesta di primarie, l’imbarazzante corteggiamento di mezzo a PD a Letizia Moratti". "Non sono solo Azione e Italia Viva quindi a essere rimasti ammaliati dalle sirene del potere rappresentato dall’ex-Vicepresidente - proseguono - c’è chi ha deciso di percorrere la strada dell’ambiguità e chi invece, come noi, vuole proseguire nella strada dei temi per affrontare i problemi della sanità, dei trasporti, della casa". "Un percorso aperto a tutti, in particolare a tutto quel mondo politico civico ambientalista e con rivendicazioni sociali ed economiche importanti, che non può rimanere agganciato a chi un giorno propone una cosa ed il giorno dopo il contrario" concludono i portavoce pentastellati.(Com)