Roma: grandi eventi e rilancio della città al centro della conferenza annuale di Confcommercio

- Dopo il difficile periodo della pandemia, l'economia di Roma sta ripartendo. Ma non senza difficoltà: la guerra in Ucraina, la crisi energetica, e l'inflazione, che erode il potere d'acquisto delle famiglie, sono motivo di preoccupazione per le aziende italiane. Le possibili soluzioni per aiutare il rilancio della città sono state al centro dell'assemblea annuale di Fipe Confcommercio che si è tenuta oggi al centro congressi La Nuvola di Roma. A introdurla il presidente di Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni. Perno centrale del confronto, a cui hanno partecipato anche il commissario di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard e l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, sono stati i grandi eventi. "Gli eventi sportivi, e più in generale i grandi eventi, sono un immenso volano economico per la città: creano lavoro, generano investimenti, attraggono turisti", ha spiegato Paolantoni. Il progetto della Ryder Cup, che si terrà il prossimo anno a Roma, il Giubileo del 2025 ed Expo 2030: sono numerosi gli eventi a cui si deve preparare la Capitale. Quest'anno la stagione concertistica ha già segnato "dati rivoluzionari", ha detto Onorato, numeri che non si avevano "da dieci anni per colpa dei no preconcettuali e folli". L'anno prossimo "non soltanto avremo la Ryder Cup - ha proseguito -, e c'era chi si incatenava per non farla fare a Roma ma la città, in attesa del governo con cui collaboreremo fino alla morte per gli interessi di Roma, nel frattempo si è portata a casa anche il giro d'Italia". (segue) (Rer)