Roma: grandi eventi e rilancio della città al centro della conferenza annuale di Confcommercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase di ripresa economica che si prospetta per Roma "i pubblici esercizi hanno ruolo essenziale", ha proseguito nel corso del suo intervento Chevallard. "Siamo tutti consapevoli - ha aggiunto - che si sono generate, per una serie di concause, delle condizioni favorevoli per la città: l'uscita dalla pandemia, le risorse del Pnrr su Roma, i grandi eventi su cui si sta lavorando, una nuova fase economica e una nuova amministrazione. I pubblici esercizi sono quelli che più di tutti hanno subito l'effetto drammatico della pandemia ma anche coloro che hanno avuto la capacità di ripresa e resistenza maggiore. Un settore rilevante e strategico - ha sottolineato -, per cui è importante mantenere politiche a favore e risolvere le problematiche che gravano oggi su di essi, con la consapevolezza che il dialogo tra Confcommercio e la pubblica amministrazione è fondamentale". Affinché Roma possa proseguire sulla strada della ripresa, infine, "occorre un progetto organico di città che metta insieme sviluppo, qualità della vita, relazioni, valori ed è evidente che dentro questo progetto l'economia dei servizi e le stesse nostre attività hanno un ruolo centrale", ha aggiunto Paolantoni. "I temi della qualità dello spazio e della rigenerazione urbana, che accendono anche il dibattito attorno alla Città dei 15 minuti, che per Roma può apparire un miraggio, sono la bussola che deve guidare l'azione delle istituzioni locali. Rigenerazione urbana non significa, però - ha concluso - solo riqualificazione degli spazi ma anche politiche di sviluppo integrate per migliorare e rafforzare la coesione sociale riducendo le diseguaglianze, che pure non mancano". (Rer)