Lazio: Banca d'Italia, turismo, edilizia ed esportazioni trainano crescita economica

- Turismo, settore edile e delle esportazioni trainano l'attività economica del Lazio, cresciuta del 5,8 per cento nel primo semestre del 2022. E' quanto emerge dal rapporto sull’aggiornamento congiunturale de "L'economia del Lazio", realizzato dalla Banca d'Italia e presentato oggi presso la sala del Consiglio della sede di Roma. In particolare, nel periodo maggio-agosto del 2022 le presenze turistiche hanno accelerato, anche se i livelli permangono comunque inferiori a quelli pre-pandemia. Si è intensificata la crescita dei flussi di visitatori stranieri, in particolare provenienti dagli Stati Uniti e dall’Asia - si legge nel rapporto -. La spesa dei turisti stranieri è notevolmente aumentata, portandosi nel 2022 dal 10 per cento a oltre il 15 per cento del totale nazionale. In forte crescita anche le costruzioni, trainate dagli incentivi e dal mercato immobiliare. (segue) (Rer)