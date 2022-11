Lazio: Banca d'Italia, turismo, edilizia ed esportazioni trainano crescita economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sondaggio della Banca d’Italia sulle costruzioni, nel 2022 le imprese hanno continuato a registrare un aumento della produzione, che si è riflesso sugli utili di bilancio. Le previsioni delle imprese per i prossimi mesi sono di un ulteriore aumento. Gli incentivi fiscali hanno trainato la crescita: nel Lazio i progetti ammessi al superbonus hanno raggiunto oltre i 5 miliardi di euro (9,2 per cento del totale nazionale). Circa la metà dell’ammontare interessa i condomini. Nel mercato immobiliare prosegue la crescita delle compravendite di abitazioni (9 per cento) e dei prezzi (5,6 per cento). Infine - secondo il rapporto - crescono le esportazioni, ma meno che nel resto del Paese. Le esportazioni sono cresciute del 15,9 per cento; il maggiore contributo alla crescita è stato fornito dai settori della chimica e della farmaceutica. I mezzi di trasporto sono lievemente diminuiti; i prodotti in metallo hanno registrato un calo più intenso. (Rer)