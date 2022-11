Roma: Angelucci (Pd) su Centrale del Latte, asset importante da salvaguardare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'uscita di Parmalat da Centrale del Latte con la restituzione delle quote "comporta la necessità immediata di portare avanti azioni, anche eventualmente in via provvisoria, in attesa della sentenza della Corte di Cassazione". Lo dichiara in una nota dichiara il consigliere capitolino del Pd Mariano Angelucci. "Azioni che vadano nella direzione della salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda e della conseguente tenuta economica. C'è bisogno di un piano importante di Roma Capitale. Sarà fondamentale aprire una discussione con l'azienda e i lavoratori per trovare la soluzione migliore che tuteli sia le esigenze aziendali che quelle occupazionali. L'uscita di Parmalat comporterà molto probabilmente la diminuzione della produzione e di questo bisognerà tenerne conto. Tutti quanti dovremo lavorare per tutelare l'azienda, i lavoratori, l'indotto e la qualità che da sempre contraddistingue Centrale del Latte". (Com)