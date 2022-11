Regno Unito: costi degli asili nido potrebbe aumentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asili nido nel Regno Unito sono destinati a trasferire i costi più elevati ai genitori o addirittura a chiudere a causa di un sostanziale taglio dei finanziamenti in termini reali, come hanno avvertito i gestori delle strutture. Secondo l'Institute for Fiscal Studies, la spesa pubblica per l'assistenza all'infanzia gratuita per i bambini in Inghilterra è destinata a diminuire dell'8 per cento in termini reali nei prossimi due anni. La Early Years Alliance afferma che 4.000 strutture sono state chiuse nell'ultimo anno. Il governo ha dichiarato che quest'anno metterà 160 milioni di sterline in più a disposizione per gli asili nido. (Rel)