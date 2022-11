Cultura: Sangiuliano, esigenza energetica e turistica si possono contemperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda la decisione sulle trivellazioni “ho votato le misure in Consiglio dei ministri quindi sono d’accordo con le misure che sono state votate, mi sembra abbastanza chiaro. Però io non mi schiererei a partito del tutto bianco o del tutto nero, nel senso che secondo me le due esigenze si possono contemperare”. Lo ha dichiarato Gennaro Sangiuliano, ministro alla Cultura, rispondendo alla questione delle trivellazioni e sui dubbi alzati dalla Regione Veneto anche per i danni che potrebbe portare al turismo. (Rin)