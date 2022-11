Fvg: assessore Salute, 200 mila euro per promuovere donazione sangue, organi e midollo osseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duecentomila euro a favore delle associazioni che promuovono nelle scuole campagne di sensibilizzazione a favore della donazione del sangue, degli organi e del midollo osseo. È quanto prevede il bando approvato oggi dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. "La sensibilizzazione sulle tematiche del dono è fondamentale per rendere pienamente consapevole la comunità dell'utilità di questo generoso gesto altruistico che salva vite umane. Per questo abbiamo ritenuto importante mettere a disposizione 200 mila euro a favore delle associazioni che la promuovono nelle scuole, tramite un bando regionale", ha spiegato l’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Il bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni per sostenere le spese per le campagne di promozione nelle scuole. L'importo del contributo concesso arriva fino a 20 mila euro per singola associazione e fino a 35 mila euro nel caso la domanda venga presentata da associazioni riunite in parternariato. Le domande possono essere presentate entro le 12 del 23 novembre. (Frt)