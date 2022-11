Speciale scuola: Roma, Valditara su caso al Liceo Cavour, sosteniamo tutte le verifiche opportune, a scuola nessuna discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In riferimento all'episodio avvenuto al Liceo Cavour di Roma, il ministero sostiene tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l'Ufficio Scolastico Regionale, per appurare se si sia in presenza di un caso di discriminazione. La scuola è il luogo per eccellenza deputato allo sviluppo e alla realizzazione della persona umana e non può ovviamente ammettere al proprio interno alcuna forma di discriminazione". È quanto dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. (Rin)