Speciale scuola: Roma, Città metropolitana, condanna per episodio di discriminazione a liceo Cavour

- Tiziana Biolghini, consigliera delegata Pari opportunità e Daniele Parrucci, consigliere delegato scuola della Città metropolitana di Roma condannano "l'ennesimo episodio di discriminazione, denunciato dall'Associazione Gay Help line, segnalato dalla Rete media degli studenti, nei confronti di uno studente del 'Liceo Cavour' di Roma tutelato dal diritto della carriera alias, riconosciuto dalla scuola. Non sono ammissibili le parole che avrebbe pronunciato l'insegnante, tanto meno l'atteggiamento di umiliazione perpetrato - dichiarano in una nota i consiglieri -. I diritti delle persone sono inviolabili, il rispetto per chi sceglie dei percorsi personali debbono essere accompagnati e sostenuti, per questo sollecito un intervento da parte del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico regionale, di presa di posizione concreto anche attraverso provvedimenti disciplinari. Sosteniamo con convinzione una politica attiva contro ogni discriminazione, siamo vicini allo studente, alle Associazioni che hanno denunciato l'episodio e a quanti sono vittime di violenze verbali e fisiche e discriminatorie", conclude la nota. (Com)