Speciale scuola: Roma, Assessore scuola su caso Cavour, chiedo a ministro impegno per promozione carriera alias

- È martedì mattina, "consegna del compito in classe: lo studente si firma con il proprio nome alias, diverso ovviamente dal nome anagrafico. Alla riconsegna però, il ragazzo trova il suo nome cancellato. 'Sei una donna, non un uomo' con questa ed altre frasi discriminatorie il professore rifiuta di correggere il compito in classe. Questa la denuncia delle studentesse e degli studenti del Liceo Cavour di Roma". Lo scrive su Facebook l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli ricostruendo quanto accaduto al Liceo Cavour. "Una vicenda che, se verrà confermata, non consente mezzi termini: è inaccettabile, dolorosa, violenta. Ma - prosegue l'Assessora - ancora più grave, non eccezionale. Nel nostro paese nel 2021 sono stati 238 gli episodi di omolesbotransfobia denunciati. Ed è da scuole e università che negli ultimi anni è nato un movimento importante per le carriere alias, ovvero la possibilità di usare il nome di elezione nei percorsi scolastici e accademici. Pratiche di trasformazione culturale e materiale della nostra società per rendere i luoghi di vita di ragazze e ragazzi abitabili, accoglienti, liberi dal pregiudizio. Spazi sicuri. Connotazione imprescindibile per i luoghi dell'educazione". (Com)