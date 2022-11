Speciale scuola: Landini, accordo contratto frutto mobilitazione e impegno categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma dell'accordo sull'anticipo della parte economica del Ccnl della scuola è il frutto delle mobilitazioni e dell'impegno delle categorie per riconoscere il diritto al contratto dei lavoratori e delle lavoratrici di un comparto strategico per il paese come quello della istruzione, università e ricerca". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Un segnale importante – ha aggiunto il leader della Cgil – il riconoscimento economico aggiuntivo subito, l'investimento di tutte le risorse sui livelli salariali fondamentali a cui si aggiunge l'impegno per reperire nuove risorse nella legge di bilancio e l'impegno alla chiusura in tempi brevi anche della parte normativa del contratto". (Rin)