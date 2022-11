Energia: Zaia, sulle trivellazioni mantengo mia posizione critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita delle trivelle è stata autorizzata a livello nazionale ma vale una regola che vale per tutta Italia: io mantengo la mia posizione critica, per il no, visto e considerato che ho sostenuto anche il referendum nel 2016. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia oggi a Palazzo Balbi per firmare un protocollo sul paesaggio con il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. "Certo è che ad oggi la comunità scientifica si è espressa negativamente, cercheremo di capire quali potrebbero essere eventuali altri percorsi e capire anche se si potrebbero essere dal punto di vista tecnico le assicurazioni per una comunità che già conosce l’effetto delle trivellazioni con una subsidenza che ha raggiunto anche i quattro metri di calo del terreno", ha aggiunto. (Rev)