Kosovo-Serbia: missione Kfor, in stretto contatto con tutte le autorità, rimaniamo vigili sul campo

- Il comandante della missione Nato in Kosovo (Kfor) è in stretto contatto con tutte le autorità e la Kfor rimane vigile sul campo. Lo ha dichiarato in una nota la stessa forza militare internazionale nella tarda serata di ieri, ripresa dall'agenzia di stampa serba "Fonet". "I membri della Kfor monitorano la situazione sul campo e continuano ad attuare il loro mandato in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999 al fine di garantire la sicurezza, un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le persone in Kosovo", riporta il comunicato, a cui si aggiunge che "è essenziale che le parti siano rivolte al dialogo per il bene della sicurezza in Kosovo e della stabilità nella regione". (Seb)