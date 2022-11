Balcani: Rojc (Pd), governo riferisca su crisi Serbia-Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro degli Esteri (Antonio Tajani), riferisca in dettaglio al Parlamento la situazione e le iniziative del nostro Paese rispetto alla crisi nei Balcani. Per il ruolo strategico che l'area balcanica riveste per la sicurezza del nostro Paese, occorre che l'Italia avvii e sostenga un'azione diplomatica, in ambito Ue e autonoma, al fine di far decantare la situazione di forte tensione tra Serbia e Kosovo". E' quanto chiede la senatrice Tatjana Rojc (Pd), prima firmataria di un'interrogazione al ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, in merito al rischio che si riaccenda il conflitto tra Serbia e Kosovo. Hanno sottoscritto il documento, oltre alla capogruppo dem Simona Malpezzi, i colleghi Alfieri, Astorre, Basso, Bazoli, Borghi, Camusso, Casini, D'Elia, Fina, Franceschelli, Furlan, Giacobbe, Irto, La Marca, Losacco, Lorenzin, Manca, Martella, Misiani, Nicita, Parrini, Rando, Rossomando, Valente, Verducci, Verini, Zambito, Zampa. (segue) (Res)