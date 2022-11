Serbia: presidente Vucic al Forum di Parigi per la pace, in programma incontri con Macron e funzionari europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi e domani il presidente serbo Aleksandar Vucic sarà in Francia, dove parteciperà al quinto Forum di Parigi per la pace. Secondo l'agenzia di stampa "Fonet", in giornata Vucic incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron, mentre domani avrà una serie di incontri bilaterali con dei funzionari europei, tra cui la presidente dell'Ungheria Katalin Novak, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. E' possibile anche una riunione con il premier del Kosovo, Albin Kurti, anche lui presente al Forum. (Seb)