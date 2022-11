Kosovo-Serbia: Borrell incontrerà Kurti e Vucic al Forum di Parigi per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sarà presente al Forum di Parigi per la pace nella giornata di domani, dove terrà due incontri separati con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza stampa giornaliera alla Commissione Ue di Bruxelles. "L'obiettivo degli incontri è quello di continuare lo sforzo europeo per aiutare entrambe le parti a ridurre le attuali tensioni e per fare progressi nel dialogo fra Pristina e Belgrado", ha detto. (Beb)