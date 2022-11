Imprese: presidente Enel Crisostomo partecipa al Summit B20 in Indonesia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 13 novembre Michele Crisostomo parteciperà alla plenaria "Investing in green ventures for sustainable growth", durante il quale si confronterà con altri leader aziendali in merito alla possibilità di garantire che i mercati dei capitali stanzino fondi secondo una chiara prospettiva di sostenibilità. L'evento si svolgerà presso il Bali Nusa Dua Convention Center in Indonesia. Il 12 novembre, Michele Crisostomo condividerà il suo punto di vista con altri leader aziendali nel corso del panel: "Power Sector: Engineering a Just Energy Transition" nell’ambito del BloombergNEF (BNEF) Summit, l’evento collaterale ufficiale del G20 e B20. Durante la Presidenza italiana del G20 dello scorso anno, Starace è stato anche Presidente della Task Force "Energy & Resource Efficiency" del B20 Italy 2021 mentre Crisostomo è stato Co-Presidente della Task Force "Integrity & Compliance" del B20 Italy 2021. (Com)