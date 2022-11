Cop27: al via oggi il forum sull’iniziativa “Arabia Saudita verde”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi in Egitto il forum sull’iniziativa dell’Arabia Saudita “Saudi green initiative” in concomitanza con la Conferenza delle Nazioni Unite Cop27 in corso a Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. Il forum, alla sua seconda edizione, ha come slogan “Dall’ambizione all’azione” e prevede la partecipazione di diversi ministri provenienti da Africa, Asia meridionale e Medio Oriente, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione regionale nell'azione per il clima, riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Nel suo discorso di apertura del forum, il ministro del Petrolio saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, ha sottolineato che sono stati raggiunti “importanti progressi nella transizione verso l'energia verde". Al Saud ha menzionato l’obiettivo del Regno “zero emissioni” entro il 2060, il cui raggiungimento dipenderà dalle tecnologie a disposizione. "Ci impegniamo a ridurre le emissioni di carbonio di 278 milioni di tonnellate all'anno e sono fiducioso che saremo in grado di raggiungere questo obiettivo”, ha affermato il ministro Al Saud, aggiungendo: “Miriamo a generare il 50 per cento dell'elettricità da energie rinnovabili. Fino ad ora sono già stati generati 400 megawatt di energia pulita, mentre le emissioni di carbonio sono state ridotte di circa un milione di tonnellate”. Al Saud ha poi fatto riferimento agli oltre 13 progetti di energia rinnovabile avviati, con una capacità di 11,4 gigawatt e agli investimenti per 34 miliardi di rial (8,78 miliardi di euro) nel settore, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nocive di 21 milioni all’anno. (segue) (Res)