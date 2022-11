Cop27: al via oggi il forum sull’iniziativa “Arabia Saudita verde” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi è stata organizzata anche la seconda edizione del "Vertice dell'iniziativa per il Medio Oriente verde" sotto la presidenza congiunta del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. L’iniziativa verde per il Medio Oriente e l’iniziativa verde saudita sono state lanciate dall’erede al trono nel 2021, al fine di rafforzare gli sforzi dell’Arabia Saudita nella lotta ai cambiamenti climatici, in linea con la Saudi Vision 2030, il programma di riforme volto a diversificare l’economia saudita e renderla indipendente dal petrolio. L’obiettivo dell’iniziativa verde saudita è piantare dieci miliardi di alberi in tutto il Regno nei prossimi decenni e aumentare del 30 per cento la percentuale di aree protette, oltre a ridurre le emissioni di carbonio di 278 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030. L’iniziativa relativa al Medio Oriente mira, invece, a ridurre le emissioni di carbonio nella regione di oltre il 10 per cento e piantare 50 miliardi di alberi nella regione. (Res)