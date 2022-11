Energia: Gentiloni, riempire stoccaggi gas più difficile nella prossima stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riempire gli stoccaggi di gas la prossima stagione potrebbe essere più difficile di quest'anno. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso di un punto stampa alla Commissione Ue. Le difficoltà possono essere dettate da "fattori che adesso sono difficili da prevedere, come fattori climatici o l'andamento dell'economia cinese, che influenza i prezzi del Gnl", ha detto Gentiloni. "Attraverseremo questo inverno con una ottima base di partenza, ma riempirli non sarà così facile nella prossima primavera e estate", ha aggiunto il commissario Ue. "In pochi mesi siamo passati dal 41 per cento al 7 per cento di quota russa nelle nostre importazioni di gas, una cosa enorme in un periodo così limitato di tempo", ha proseguito Gentiloni. "Se vogliamo che questo sforzo enorme regga nel tempo, dobbiamo anche diminuire il consumo energetico", ha concluso. (Beb)