Abruzzo: nel 2022 aumento di 52 milioni dei costi energetici delle Asl

- E' stimato in 52 milioni e 700mila euro l'incremento di spesa che le Asl regionali sosterranno al 31 dicembre di quest'anno per l'aumento dei costi dell'energia (elettricità e riscaldamento), con una differenza del 130 per cento rispetto al 2021.Lo comunica l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, sulla base delle proiezioni a chiudere delle aziende sanitarie. A fine 2022, la spesa complessiva ammonterà ad oltre 93 milioni e mezzo di euro, a fronte dei 40 milioni e 700mila euro dell'anno precedente. Nel dettaglio, la voce per l'elettricità aumenterà di oltre 28 milioni (pari al 129 per cento): nel 2022 si spenderanno 49 milioni 819mila euro contro i 21 milioni 724mila del 2021.Sul fronte dell'acquisto del gas per riscaldamento, invece, l'incremento è di 24 milioni 699mila euro: si spenderanno 43 milioni 739mila nel 2022 contro i 19 milioni 39mila dell'anno prima. Nel 2022, sempre secondo le stime delle Asl, il sistema sanitario regionale dovrà farsi carico anche della copertura complessiva di oltre 120 milioni di euro di costi sostenuti per far fronte all'emergenza Covid e non coperti da trasferimenti statali. "In totale, dunque, nel 2022 si stimano oltre 170 milioni di costi in più rispetto allo scorso anno. Era questa la situazione complessa cui facevo accenno appena qualche giorno fa - commenta l'assessore Verì - e che quindi, a differenza di quanto sostenuto strumentalmente da alcune parti politiche, non può certo essere imputata alla gestione ordinaria della Regione e delle Asl. Ero in attesa di ricevere le stime precise, che ora, in perfetta trasparenza, ho voluto rendere pubbliche a tutti". (segue) (Gru)