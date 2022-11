Governo: Battista (Copagri), siccità nostro principale problema, chiederemo soluzioni strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi al premier "chiederemo di lavorare su norme che siano strutturali al nostro sistema, senza rincorrere le emergenze". Lo ha detto il presidente di Copagri, Tommaso Battista, entrando a palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Meloni. "Ormai - ha spiegato - il problema che abbiamo è quello della siccità, che ha causato questo e lo scorso anno danni irreparabili per le nostre coltivazioni". "Lì - ha proseguito - dobbiamo chiedere uno studio del territorio dove poter installare gli invasi, dove poter invece utilizzare i depuratori per le acque reflue e dove i dissalatori". "Quello che tutti chiedono è poi un provvedimento in merito al cuneo fiscale e alla riduzione dei costi", ha sottolineato Battista, evidenziando "la necessità di una sospensione, almeno per questo periodo di grandi costi energetici, per quanto riguarda il carburante agricolo". "Abbiamo costi insopportabili che stanno costringendo molti a ridurre i lavoro", ha concluso. (Rin)