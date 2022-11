Ue: Mattarella, interesse Unione trascende quelli nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno può ormai mettere in dubbio che esista un interesse europeo, dei cittadini europei in quanto tali; interesse che trascende, fonde e accorpa gli interessi nazionali. È un fatto: l'agenda dei fatti, facendo irruzione sull'agenda politica, ne determina priorità e sensibilità”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nel palazzo del governo a Maastricht, in occasione del trentennale della firma del trattato che porta il nome della città dei Paesi Bassi. “Siamo riusciti, negli anni, nell'impresa di costruire un sistema democratico multilivello in cui, in Europa, i cittadini sono, al tempo stesso, cittadini di uno Stato e cittadini Ue, legittimando, con il loro voto, le istituzioni. La Carta dei diritti fondamentali lo afferma solennemente”, ha concluso. (Rin)