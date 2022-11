Lazio: presentato a Dubai "Destination wine to Eau"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha presentato a Dubai "Destination wine to Eau, un progetto di internazionalizzazione del comparto vitivinicolo finalizzato a sostenere la presenza delle etichette laziali nel mercato emiratino e dei Paesi Mena. L'iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di stakeholder nazionali e locali, è stata dettagliata in occasione del talk che si è svolto all'interno del padiglione della Regione Lazio a "The Speciality Food Festival", fiera gourmet che si svolge in questi giorni a Dubai, che ospita 13 imprese d'eccellenza della filiera dell'agrifood laziale. Nel corso dell'incontro, al quale hanno preso parte i rappresentati delle istituzioni nazionali presenti a Dubai, importatori e player locali, Laura Tassinari Zugni Tauro, direttore Internazionalizzazione, Cluster e Community di Lazio Innova, ha presentato l'articolato programma di azioni progettate per garantire e sostenete, in maniera stabile, l'incontro tra l'ecosistema dell'agrifood laziale e i mercati dei Paesi EAU (che attualmente non ha etichette del Lazio in catalogo) e Mena. (segue) (Com)