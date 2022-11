Lazio: presentato a Dubai "Destination wine to Eau" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A testimonianza del partenariato internazionale avviato, sono intervenuti il Console d'Italia a Dubai, Giuseppe Finocchiaro; il Direttore dell'Ufficio Ice Dubai, Amedeo Scarpa; il Segretario della Camera di Commercio Italiana negli Eau, Mauro Mazzocchi. Alessandro Miceli, tra i più celebri chef italiani a Dubai, è stato testimonial d'eccezione insieme a Bhustant Gandhi, Ceo di Barracuda, il principale importatore e distributore wine&spirit degli emirati che, nel corso del suo saluto, ha sottolineato le enormi opportunità che il mercato presenta per i vini del Lazio. Il progetto si inserisce nell'ambito del trend positivo dell'export Made in Italy che vede il settore del food &beverage protagonista assoluto, ed ha registrato, in particolare negli Eau per il periodo gennaio – maggio 2022 un incremento delle esportazioni del settore agrifood pari al 51,29 per cento. (segue) (Com)