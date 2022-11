Lazio: presentato a Dubai "Destination wine to Eau" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Destination wine to eau" prevede la selezione di sei cantine champions regionali che saranno presenti per 2 mesi presso un distributore top del mercato Eau. Una presenza animata da azioni esclusive, a supporto di un'autentica wine experience delle nostre cantine, per coinvolgere i buyer dell'unicità della proposta Laziale attraverso: digital sessions con enologi e produttori, blind tasting con i sommelier del comparto Horeca emiratino, visite immersive digitali di cantine e territorio, presentazioni delle cultural experience legate a enogastronomia e territorio e chef presentazione. "Destination wine to Eau" integra quanto già messo in campo dalla Regione Lazio nel corso della sua partecipazione a Expo 2020 Dubai, e dal "Lazio Region Open Innovation Hub", attivo presso la Camera di Commercio Italiana negli Eau per assistere le imprese nel percorso di internazionalizzazione nel Paese. "Il settore del food&beverage Made in Italy sta registrando un trend positivo e il Lazio è una regione ricca di eccellenze che devono essere conosciute a livello internazionale. La sfida, in questo caso, è aprire l'ecosistema dell'agrifood laziale ai mercati dei Paesi Eau e Destination Wine di Dubai è una vetrina fondamentale", hanno dichiarato l'assessora regionale all'Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, alle Pari Opportunità, Enrica Onorati e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli. (Com)