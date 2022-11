Governo: Sasso (Lega), misure per scuola, pensioni, imprese, carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fatti e poche chiacchiere: Lega e centrodestra al governo in pochissimi giorni hanno già messo in campo misure necessarie e concrete intervenendo a sostegno di famiglie e imprese. È già stato chiuso, infatti, il rinnovo del contratto per insegnanti e personale scolastico atteso da troppi anni dal mondo della scuola con i professori che a dicembre avranno in busta paga oltre 2000 euro in più. Inoltre, è stato rinnovato lo sconto carburante fino alla fine dell'anno e sono stati introdotti bonus agli autotrasporti destinati alle aziende italiane. Ma non solo, verranno aumentate le pensioni del 7,3 per cento in media per rispondere all'inflazione, detassati premi e straordinari ai dipendenti fino a 3 mila euro e aumentato il tetto al contante fino a 5 mila euro così da permettere alle famiglie italiane di spendere liberamente i propri soldi. È solo l'inizio, avanti tutta". Lo dichiara in una nota il deputato Rossano Sasso, capogruppo Lega in commissione Cultura della Camera. (Com)