Roma: assessore Turismo, stagione concertistica rivoluzionaria, ora Ryder Cup e Giro d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la stagione concertistica con dati "rivoluzionari", il prossimo anno Roma ospiterà la Ryder Cup e "si è portata anche a casa il giro d'Italia". Lo ha detto l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, intervenuto nel corso dell'evento "Roma Capitale, il Gusto dei grandi eventi", al centro congressi La Nuvola di Roma. "I dati che ha segnato quest'anno Roma nella stagione concertistica sono rivoluzionari - ha spiegato Onorato -. Roma batte Milano con 500 mila biglietti in più sui concerti, secondo i dati di Assomusica. Non avveniva da dieci anni per colpa dei no preconcettuali e folli. L'anno prossimo - ha proseguito - non soltanto avremo la Ryder Cup, e c'era chi si incatenava per non farla fare a Roma ma la città, in attesa del governo con cui collaboreremo fino alla morte per gli interessi di Roma, nel frattempo si è portata a casa il giro d'Italia. Stiamo parlando di una corsa - ha proseguito - che ha 800 milioni di telespettatori nel mondo e che arrivando, e immaginando un percorso che magari potrebbe partire proprio dall'Eur e toccare Ostia e risalire, e non fare solo il centro come stupidamente si è fatto in passato con tutti i problemi annessi, diventa la photo opportunity di Roma". (Rer)