Speciale difesa: Seul smentisce fornitura di proiettili d'artiglieria tramite gli Usa

- Il governo della Corea del Sud ha smentito le indiscrezioni del quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui gli Stati Uniti avrebbero stretto un accordo con Seul per la fornitura di proiettili d'artiglieria da destinare alle forze armate ucraine. Secondo il ministero della Difesa sudcoreano, "sono in corso negoziati per l'esportazione tra gli Stati Uniti e un'azienda (sudcoreana), per compensare la carenza di munizioni da 155 mm negli arsenali Usa". I negoziati, ha precisato però il ministero, non si sono ancora conclusi, e si svolgono "sotto la premessa che gli Stati Uniti saranno gli utilizzatori finali" dei proiettili d'artiglieria. Il ministero ha riconfermato infine la politica di Seul nei confronti del conflitto in Ucraina, che "non prevede la fornitura di armi letali". (Git)