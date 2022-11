Speciale difesa: comandante Centcom, due bombardieri Usa hanno sorvolato il Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due bombardieri strategici B-52 Stratofortress degli Stati Uniti hanno sorvolato la regione del Medio Oriente e hanno svolto una missione di ricognizione. Lo ha reso noto il capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), il generale Michael Erik Kurilla, secondo quanto riferito dall’emittente qatariota “Al Jazeera”. “Questa missione dimostra il nostro impegno per la sicurezza regionale così come le capacità dei nostri partner militari nella regione", ha proseguito Kurilla. Le Forze di difesa israeliane hanno riferito che due dei suoi caccia F-35 hanno scortato i bombardieri statunitensi durante l'esercitazione. "Come parte della crescente cooperazione con le forze armate statunitensi, questo volo fa parte di una serie di esercitazioni congiunte per rafforzare la nostra prontezza a tutti gli scenari", hanno affermato le Idf su Twitter. (Res)