Speciale difesa: ministro Difesa, Russia avrà bisogno di almeno una settimana per ritiro da Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia avrà bisogno almeno di una settimana per ritirare le sue truppe da Kherson. Lo ha detto il ministro ucraino della Difesa, Oleksii Reznikov, all’emittente “Radio Svoboda”. Al momento, secondo Reznikov, la Russia ha ancora circa 40 mila suoi soldati nella regione di Kherson. E nonostante il loro ritiro sia stato annunciato, alcuni militari di Mosca restano presenti in città, nei suoi dintorni e sulla sponda occidentale del fiume Dnipro. “Non è così semplice ritirare quelle truppe da Kherson in un giorno o due, ci vorrà almeno una settimana”, ha concluso il ministro. (Kiu)