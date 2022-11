Speciale difesa: Regno Unito, ministro Difesa Wallace cambia opinione su tetto di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, ha rinunciato all'impegno preso con l'ex premier, Liz Truss, di spendere il 3 per cento del Pil per la difesa entro il 2030. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", Wallace avrebbe detto che al momento la valutazione del bilancio è in corso e che bisogna riconoscere la mutata situazione economica nel Regno Unito. L'attuale premier Rishi Sunak, non si è impegnato per l'obiettivo di spesa del 3 per cento, che rappresenterebbe un aumento in termini reali di 20-25 miliardi di sterline dall'attuale 2,1 per cento. (Rel)