Speciale difesa: gruppo Wagner sostiene che le prime truppe ucraine sono entrate a Kherson

- Il gruppo Wagner sostiene che i primi militari ucraini sarebbero entrati nella città di Kherson. E’ quanto emerge da un canale Telegram vicino al gruppo medesimo. Membri delle forze speciali ucraine starebbero conducendo operazioni di ricognizione nella città. Oltre a loro, ci sarebbero anche specialisti dei servizi segreti, ossia del Direttorato principale d’intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur). Secondo quanto hanno sostenuto i mercenari del gruppo Wagner, le forze ucraine sono entrate per allestire punti di osservazione e stanno cercando di identificare le posizioni delle truppe russe. Tale informazione per il momento non trova alcun riscontro da parte delle forze ucraine, che non hanno fatto dichiarazioni in merito. (Rum)