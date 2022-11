Speciale difesa: capo Stato maggiore algerino riceve direttore Servizio federale russo per cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito popolare algerino, il generale Said Chengriha, ha ricevuto ieri il direttore del Servizio federale per la cooperazione militare e tecnica della Federazione russa, Shugayev Dmitry Evgenyevich, alla presenza dell'ambasciatore russo. Lo ha reso noto il ministero della Difesa algerino in una nota. "Questo incontro ha permesso alle due parti di discutere la cooperazione militare bilaterale e le modalità per diversificarla in modo da includere settori di interesse comune". La visita è giunta in un momento in cui il distretto militare meridionale russo ha annunciato l'organizzazione di esercitazioni antiterrorismo congiunte tra le forze di terra russe e algerine presso la base militare di Hamkir, nel sud-ovest dell'Algeria, che si svolgeranno nel mese di novembre. (Ala)