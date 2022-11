Afghanistan: delegato Cina all'Onu, comunità internazionale mostri sostegno a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha sollecitato la comunità internazionale a dare un forte segnale di sostegno all'Afghanistan e a non strumentalizzare politicamente le questioni umanitarie. Il rappresentante permanente di Pechino alle Nazioni Unite, Zhang Jun, si è così espresso durante una sessione dell'Assemblea generale convocata per deliberare sulla questione afgana. Dall'insediamento dei talebani al governo nell'agosto dello scorso anno, l'Afghanistan ha dovuto affrontare una crisi umanitaria in peggioramento e una forte depressione economica. In tale quadro, il rappresentante della Cina ha nuovamente sollecitato gli Stati Uniti a scongelare gli asset depositati dalla Banca centrale dell'Afghanistan a New York prima della conquista di Kabul da parte dei talebani. Lo scorso febbraio Biden aveva ordinato l'uso di 3,5 miliardi di dollari degli asset afgani per risarcire i parenti delle vittime morte negli attacchi terroristici dell'11 settembre. Contestualmente, l'inquilino della Casa Bianca aveva diramato un ordine esecutivo che congelava tutti i sette miliardi di dollari depositati dalla Banca centrale afgana a New York, chiedendo alla magistratura il permesso di trasferire gli altri 3,5 miliardi di dollari a un fondo fiduciario affinché fossero destinati all'assistenza umanitaria degli afgani. (segue) (Cip)